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Ricky's home cooking
櫻花蝦慕絲海膽香檳牛油汁
好多朋友在新年派對開香檳慶祝。小弟今次教大家一個最啱 feel的下酒小食。菜式的重點，是香檳牛油汁，酸中帶微甜，牛油香加酒香，還有鮮濃軟滑的櫻花蝦慕絲及甘甜的加拿大海膽，用...
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Mango Tree變身 café甜品至強
太古城廣場近來大變身，除了全新 food court，還有不少新店進駐，像泰國過江龍 Mango Tree，就開了年輕版副線。從裝修到餐牌都變得年輕有活力，由知名設計公司 Substance負責，半間餐廳，都由居泰法籍藝術家 Eric Renaud，畫滿香蕉、菠蘿樹融合泰國人的奇想壁畫，配合全店的竹木櫃枱，雖然樓底低了點，人多時很嘈雜，但午市過後還是一派悠閒。
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潑墨意大利飯 二星名廚抵港
別老說香港經濟不景，星級餐廳還是接二連三地開，最新一員有意大利二星名廚 Enrico Bartolini在中環所開的 Spiga。
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